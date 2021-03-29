Мать пятерых детей из Ждановичей обвиняют в создании экстремистского формирования

Мать пятерых детей из поселка Ждановичи Ольгу Золотарь обвиняют в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), сообщил «Медиазоне» адвокат Андрей Мочалов.

Золотарь задержали 18 марта, когда она везла дочку на музыкальное занятие. После этого в ее доме в Ждановичах прошел обыск, вечером арестовали ее мужа Сергея Ганкевича. Его осудили на десять суток ареста за незаконное пикетирование (статья 24.23 КоАП) за вывешенный на окне бело-красно-белый флаг. За оставшимися дома детьми следила бабушка, отец вышел на свободу 28 марта.

26 марта Золотарь предъявили обвинение по статье 361-1 УК. Ей может грозить от трех до семи лет лишения свободы либо до пяти лет ограничения свободы.

В августе Ольга Золотарь была наблюдателем на выборах, после 9 августа она присоединилась к лагерю волонтеров на Окрестина. TUT.by сообщает, что осенью 2020 года на женщину составили протокол за чаепитие в одном из дворов Ждановичей, ее оштрафовали.

28 января 2021 года ее задержали за мелкое хулиганство — она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. По информации «Вясны», суд по этому делу так и не прошел. Спустя три дня женщину опять задержали возле универсама «Центральный», тогда она несколько суток провела в изоляторе на Окрестина.

Исправлено в 16:38. Золотарь предъявлено обвинение в создании экстремистского формирования. В первой версии новости было указано, что ее обвиняют в призывах к захвату власти.