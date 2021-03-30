«Попали и невинные». BYPOL опубликовал запись, где человек, похожий голосом на главу наркоконтроля, говорит о протестах

Инициатива BYPOL опубликовала запись, на которой человек, похожий голосом на начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Минска полковника Александра Сазонова, обсуждает с коллегами августовские протесты и действия силовиков. Запись опубликована на ютуб-канале инициативы.

Как утверждает BYPOL, на аудиозапись попало совещание Сазонова со своими подчиненными. На записи похожий голосом на Сазонова человек говорит о том, что «первая схватка» была около Дворца спорта, где «люди начали нападать, не милиция», и после этого дали команду хватать всех.

«Это как на войне. На войне тоже не разберешь, кто свой, кто чужой», — говорит человек, чей голос похож на голос Сазонова.

Вспоминает он и противостояние силовиков и протестующих в первые послевыборные дни у ТЦ «Рига», где «начали всех гасить».

«[Тогда] разбежались все по дворам. Начинают прочесывать местность. Хватают по два, по три, попали и невинные. Наши, говорят, поехали на Окрестина, ***** [блин], рассказывали, лежит дед, ***** [блин], какой-то. И у деда сумка, ***** [блин], а в сумке что-то шевелится. Спрашивают: "Дед, что ты тут сидишь, ***** [блин]". Да, ***** [блин], говорит, с рыбалки ехал, ***** [блин]. А что у тебя там шевелится? Лещи, ***** [блин], еще живые, говорит, еще не сдохли. Попадают до такого даже маразма», — говорит он.

Человек, похожий голосом на Сазонова, предполагает, что система отсеивания [протестующих от прохожих], возможно, была неправильная.

«Но попробуй отсеять, когда все говорят: "Я стоял"», — говорит он.

Далее в разговор вступает еще один человек, который отмечает, что он «на стороне, конечно, нашей власти», но пытается предположить, из-за чего «люди изначально [возле ТЦ "Рига"] стали эти баррикады делать». Его перебивает человек, похожий голосом на Сазонова, и говорит, что баррикады строили не обычные беларусы, а «те лица, которые были проплачены».

«Беларус, вот смотрите по всем этим акциям, они идут радостные, как на 1 мая, ***** [блин]. С флажочками, ***** [блин], шариками, одеты, губки красненькие накрашены, в белых платьях. Это что, ***** [блин]? Вот эти, как говорили, там наркоманы, там и вот это отбросы наши? Нет! Это те люди, которые, я знаю просто таких людей, простых даже из своего дома милиционеров, которые вышли против насилия, вот и все», — говорит человек на записи.

Далее в разговор возвращается человек, которого ранее перебили. Он говорит, что считает неправильным, что «людей стали ******* [сильно бить] еще до выборов». Он предполагает, что если бы этого не было, «то было бы там уже 1000 человек». Человек, похожий голосом на Сазонова, соглашается, но говорит, что в толпе были и зачинщики

— Во-вторых, поймите — кто их задерживает? С розыска так бы не били бы, да? С НОНа так бы не били бы, у нас не… ну, мы не умеем так бить. ОМОН — он знает, как задерживать, правильно? Вы ж всегда берете ОМОН, когда на задержание, как они работают? — говорит человек похожий голосом на Сазонова.

— Товарищ полковник, никак. Они не умеют работать. Мы всю жизнь брали «Алмаз» — вот они умеют работать. А ОМОН — только подойти, ******* [ударить] в спину с ноги и поржать, все, — отвечает один присутствующих на встрече.

Еще один участник беседы отмечает, что «как-то с "Альфой" задерживали, там реально вообще нету никаких лишних ударов, ничего».

После этого человек с голосом, похожим на голос Сазонова, говорит, что с 12 августа у силовиков изменилась тактика, «пошла команда насилия не применять вообще».

Далее один из присутствующих интересуется, «******* [били] ли после 12 числа милиционеров». Человек похожий голосом на Сазонова говорит, что не били, потому что «оппозиция решила показать, что мы мирная, мы добрая».

— Мы мирные, мы добрые, мы ходим на парад. Посмотрите, наши люди за собой убирают, — говорит он.

— Да, все красиво, — отвечает ему один из присутствующих.

— Они друг другу помогают, воду привозят. Они все приветливые, радостные. Решили показать что? Что власть — это черное. Это надо это показать. Они не говорят про баррикады, они не говорят, кто был на баррикадах. Посмотри — с их стороны про баррикады нет никакого упоминания, — продолжает человек, голос которого похож на голос Сазонова.

— Товарищ полковник, секунду. Их больше, их больше. Они государство, их больше, — перебивает его участник беседы.