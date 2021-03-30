Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций, пишет «Белта».

Указом №128 «О применении специальных мер» предусматривается введение запрета на ввоз в страну некоторых товаров, а также на импорт работ или услуг, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Конкретный перечень товаров, работ или услуг и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси в связи с фальсификациями на выборах, а также насилием и необоснованными арестами после них. 6 ноября Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко и еще 14 госслужащих. 17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против беларуских чиновников и предприятий.

19 февраля Великобритания ввела санкции против Кочановой, Эйсмонта и еще 25 беларусов. В тот же день США запретили въезд в страну 43 беларуским чиновникам, силовикам и судьям

16 января стало известно, что Skoda, NIVEA и Liqui Moly не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси. 18 января у Минска забрали право провести чемпионат мира по хоккею.