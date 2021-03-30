Курьера Menu.by оштрафовали на 1 740 рублей «за участие в митинге»

Суд Фрунзенского района Минска оштрафовал на 60 базовых курьера Menu.by Александра по статье об участии в митинге (статья 24.23 КоАП) 27 марта, сообщает Onliner.

Мужчину задержали сотрудники ОМОН на остановке в районе станции метро «Пушкинская» 27 марта, когда он шел доставлять заказ из Макдональдса.

Согласно протоколу, 27 марта в 14 часов Александр участвовал в несанкционированном митинге на улице Притыцкого. Сам он это отрицает и говорит, что принял заказ и пошел в сторону Макдональдса, чтобы забрать его.

«Потом спускался в метро, чтобы доставить заказ, пошел в сторону остановки на автобус. Увидел колонну транспорта — сфотографировал. Потом подошли сотрудники милиции или ОМОНа, попросили показать телефон — я показал, вследствие чего я был задержан», — рассказал в суде Александр.