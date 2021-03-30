Мининформ получил возможность блокировать копии ранее заблокированных сайтов

Министерство информации получило возможность блокировать копии ранее заблокированных сайтов, пишет Reform.by.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 25 марта и вступило в силу в тот же день. В нем указано, что теперь при выявлении копии интернет-ресурса Мининформ будет направлять уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи для включения ее в список ограниченного доступа.

Согласно обновленному положению, Госинспекция будет включать копию сайта в список в течение одного дня после получения уведомления от Мининформа.

В документе уточняется, что «копия интернет-ресурса — это интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».