Минчанку, сидевшую с бчб‑флагом на площади Победы, задержали за «надругательство над памятником»

Минчанку, которая сидела в белом платье и с бчб-флагом на площади Победы, задержали за «надругательство над памятником», пишет телеграм-канал «Милиция Минска».

По сообщению ведомства, в ходе «мониторинга глобальной сети интернет» сотрудники Партизанского РУВД нашли «ролик деструктивного характера», загруженный в сеть 25 марта.

На милицейском видео, прикрепленном к сообщению в телеграм-канале, девушка в белом платье и с бчб-флагом сидит на мраморной плитке.

30 марта девушку задержали, материалы переданы в проверку в Партизанский РОСК.

На том же видео она стоит в кабинете с календарем, на котором написано «Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома».

— Я, на волне протестных действий, необдуманно сняла и выложила ролик с бчб-флагом возле мемориального комплекса «площадь Победы». Необдуманно и раскаиваюсь. Присела пятой точкой на мемориал и раскаиваюсь в содеянных действиях. Не хотела бы такого, и не стану повторять. И никому не посоветую. Снимала на волне хайпа, подвергшись общему влиянию протеста. И выложила на этой же волне. На волне информационной, вот этой вот... движухе в телеграм-каналах, инстаграме и в тик-токе, социальных сетях, — рассказывает задержанная.