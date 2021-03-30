Мининформ вынес предупреждение газете «Новы час» за публикации, которые «формируют угрозы национальной безопасности»

Министерство информации вынесло предупреждение газете «Новы час» «за нарушение закона о СМИ», пишет «Новы час».

Как отмечает Мининформ в предупреждении, четыре заметки, опубликованные в газете 22 и 29 января 2021 года, наносят вред национальным интересам страны. Такое решение, согласно документу, приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере 1 марта 2021 года. Речь идет про заметки «Чаму дыялогу не было, няма i не будзе», «Крымiнальны» 2020-ты. Як i за што пратэстоўцы атрымлiвалi тэрмiны зняволення», «Пакуль мяне дапытвалi, побач збiвалi людзей, i нiкora гэта не бянтэжыла», «Гета для ўлады».

Комиссия, пишет Мининформ, считает, что содержание этих заметок «целенаправленно способствует формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством, изменению шкалы жизненных ценностей молодого поколения в сторону ослабления патриотизма и традиционных нравственных ценностей».

Как уточняет ведомство, публикации «создают предпосылки для воспрепятствования реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации и эффективному информационному обеспечению государственной политики».