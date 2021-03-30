В Жиличах задержали художника Алеся Пушкина, против которого возбудили дело о реабилитации нацизма

В Жиличах задержали художника Алеся Пушкина пишет «Наша Ніва». В это время Пушкин работал над реконструкцией дворцово-паркового ансамбля Булгаков, уточняет «Радыё Свабода». Оттуда его доставили в Кировский РОВД.

«Четыре человека в гражданском скрутили его по руках и ногам, через весь дворец вывели на улицу и запихали в машину. Он не хотел садиться, тогда я положили на живот и скрутили ноги», — рассказал «РС» Антон, коллега Алеся Пушкина.

26 марта стало известно, что против художника и организатора его выставки Павла Можейко завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Вечером Пушкин, зная об уголовном деле против себя, сел на самолет в Киев и прилетел в Минск. После прохождения пограничного контроля в аэропорту он перестал выходить на связь. Вскоре выяснилось, что он на свободе, ему предписано ближайшие десять дней быть в изоляции у себя дома в поселке Бобр.

Алесь Пушкин — автор манифеста соц-арта, художник, перформер. Самый известный его перформанс — «Гной для прэзідэнта» (1999 год), во время которого он перевернул тележку с навозом перед администрацией Александра Лукашенко. За это он был приговорён к двум годам лишения свободы условно.