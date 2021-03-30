Беларуса, которого СБУ задерживала по подозрению в шпионаже на КГБ, освободили от уголовной ответственности

24 марта Любомльский районный суд освободил от уголовной ответственности беларуса, которого подозревали в шпионаже на КГБ (часть 1 статьи 114 УК Украины). Решение суда опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений Украины.

Фамилия фигуранта неизвестна, но, как отмечается в судебном постановлении, он родился в России, а в Украине работал заместителем директора компании «Гранд Плюс».

Согласно материалам дела, гражданин Беларуси начал сотрудничать с КГБ в июле 2019. Он должен был создать агентурную сеть, привлекая «других лиц» к сотрудничеству с КГБ для «сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну».

В 2020, по версии обвинения, он познакомился с оперативным сотрудником пограничного оперативно-розыскного отдела Луцкого погранотряда, который владел информацией, относящейся к гостайне, и попытался сделать его своим информатором.

В 2021 году беларус сам сообщил в СБУ, что был завербован, и передал спецслужбе материалы, касающиеся противозаконной деятельности. В соответствии с частью 2 статьи 114 УК Украины его освободили от уголовной ответственности, так как он сдался сам.

О том, что гражданина беларуси подозревают в шпионаже на КГБ, стало известно 24 марта.

«Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлен на территорию нашей страны для исполнения разведывательных задач и организации иной противоправной деятельности», — говорилось в сообщении СБУ.

Как утверждало ведомство, беларус «пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству» военнослужащих государственной налоговой службы Украины из числа секретоносителей.