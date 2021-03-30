Многодетного отца приговорили к 3 годам колонии за два камня, брошенные на дорогу 10 августа

Минский суд Первомайского района приговорил к 3 годам колонии усиленного режима 45-летнего инженера и отца трех дочерей Виктора Седова по статье об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), пишет TUT.by.

Согласно обвинению, в ночь с 10 на 11 августа 2020 года на перекрестке Куйбышева и Сурганова возле универсама «Рига» Седов принял участие в массовых беспорядках по предварительному сговору с неустановленными лицами, будучи в состоянии алкогольного опьянения возводил баррикады и бросал камни.

По словам обвиняемого, в тот вечер он «из любопытства» наблюдал за происходящим, один камень положил на проезжую часть, второй бросил в сторону пустой дороги и ушел домой. 10 августа инженера не задерживали, медицинское освидетельствование он не проходил.

В октябре Седова опознали по видео, задержали и обвинили в участии в массовых беспорядках. Как рассказал инженер, в Советском РУВД он написал явку с повинной, потому что на него «сильно давили морально»:

— На тот момент я находился в шоковом состоянии, когда общался с оперативными работниками. <…> Дома у меня осталось много дел. У нас многодетная семья, мы строили квартиру, взяли кредит. Сотрудники сказали: «Отпустим тебя, если дашь признательные показания». И я поверил, потому что хотел вернуться домой и закончить все дела.

В последнем слове Седов попросил прощения у семьи:

— Простите меня, в тот момент я о вас не подумал. Надеюсь, с Божьей помощью вы сможете выжить без меня. Свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь. Прошу строго не наказывать.

Судья Анастасия Лейковская приговорила инженера к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, как и запрашивал гособвинитель.