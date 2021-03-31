Медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку поставили на учет в СИЗО как «склонных к экстремизму»

Журналиста Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину поставили на профилактический учет в СИЗО как «лиц, склонных к экстремистским и деструктивным действиям», пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на «Белапан».

Как уточняет издание, теперь с Александровым и Злобиной будут проводить регулярные беседы «уполномоченные для этого сотрудники».

Ранее сотрудники МВД задержали Александрова и его девушку Ирину Злобину как подозреваемых по делу о финансировании протестов из-за рубежа при участии фонда BY_Help по части 2 статьи 342 УК. Позже медиаменеджеру предъявили обвинение, однако точный номер статьи, которую ему вменяют, неизвестен, поскольку его адвокат находится под подпиской о неразглашении.

14 января в офисе «Белапан» прошел обыск по делу Александрова — у агентства есть договор о сотрудничестве с ним. Его проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам бывшего директора «Белапан» Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около десяти жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.

Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил 250 штрафов, а списки и деньги на оплату штрафов Александрову передавал фонд BY_Help.

«Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска — в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее», — рассказывал замглавы ведомства Геннадий Казакевич.

10 правозащитных организаций Беларуси признали Александрова и Злобину политзаключенными.