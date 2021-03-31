Минчанина осудили на 2 года домашней химии за оскорбительный комментарий, суть которого в суде не озвучили

Суд Фрунзенского района приговорил минчанина Романа Дворкина к 2 годам домашней химии за оскорбление милиционера (статья 369 УК) в телеграме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Содержание комментария, за который осудили Дворкина, в суде не озвучили. Как передают волонтеры «Вясны», гособвинитель Валерия Таратынко написала название телеграм-канала и содержание оставленного обвиняемым комментария на листе бумаги.

Следствие обвинило мужчину в том, что вечером 20 октября он «имел умысел на публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей», а именно подполковника милиции Дмитрия Кротова. В телеграм-канале, название которого приведено в постановлении о привлечении Дворкина в качестве обвиняемого, мужчина оставил комментарий, содержание которого также приведено в этом постановлении.

Шпаргалка по химии. Как не запутаться в видах уголовного наказания

По версии обвинения, комментарий «содержал негативную оценку Кротова, имел ненормативную форму речевого выражения, унижал его честь и достоинство».

Волонтеры «Вясны» предполагают, что речь идет о сообщении с персональными данными Дмитрия Кротова в телеграм-канале, признанном экстремистским.

Потерпевший в суде сказал, что размещение информации о нем и негативные комментарии могут отразиться на благополучии его семьи. Он считает, что люди стали негативно относится к милиционерам из-за негативных комментариев в социальных сетях.

Он заявил гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму в три тысячи рублей.

По словам обвиняемого, он прочитал сообщение о том, что Кротов толкнул беременную женщину или причинил ей некий ущерб, поэтому на эмоциях оставил комментарий под постом. Он заявил, что готов отвечать за свои слова, поэтому не скрывал свои фото и номер телефона в телеграме.

Дворкин принес извинения потерпевшему, но не согласился с размером исковых требований. По его мнению, сумма очень большая, учитывая, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Гособвинитель запросила для Романа Дворкина 2 года домашней химии. Судья Алла Скуратович признала мужчину виновным, вынесла такое же наказание, как запросил прокурор, а также удовлетворила иск потерпевшего в размере двух тысяч рублей.