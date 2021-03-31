СК возбудил два новых уголовных дела в отношении Николая Дедка

Следственный комитет возбудил в отношении анархиста Николая Дедка уголовные дела о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3 УК), сообщает ведомство.

СК утверждает, что получил доказательства того, что Дедок совершал действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности, используя свой телеграм-канал Mikola.

«Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих», — пишет ведомство.

СК добавляет, что в ходе обыска у Дедка обнаружили и изъяли стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению эксперта, являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

12 ноября МВД сообщило о задержании Дедка, при этом на записи, опубликованной МВД, видно, что Дедок был сильно избит. Позже ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

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30 марта стало известно анархиста поместили в карцер минского СИЗО №1 на 9 суток за выкрик «Жыве Беларусь». По словам отца Дедка Александра, 27 марта во время прогулки в соседнем прогулочном дворике кто-то крикнул «Жыве Беларусь», а Николай «поддержал таким же возгласом».