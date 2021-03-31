Комиссия нашла проявления экстремизма в книге «Беларуская нацыянальная ідэя» ведущего «Еврорадио» Змитра Лукашука

4 марта Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции заключила, что книга «Беларуская нацыянальная ідэя» ведущего «Еврорадио» Змитра Лукашука содержит «приметы проявления экстремизма», сообщает «Еврорадио».

Издание уточняет, что книга вышла в печать в 2020 году. Она состоит из расшифровок диалогов в программе «Ідэя Х», в которой ведущие Змитер Лукашук и Максим Горунов разговаривали с различными людьми, в том числе с философами, литераторами, музыкантами, художниками и дипломатами. Всего в книге содержится 85 интервью, ее объем составляет 600 страниц.

Ранее в Беларуси признали экстремистской книгу журналистов «Белсата» Катерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс».