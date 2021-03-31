Четырех жителей Молодечно приговорили к 1,5 годам химии за перекрытие дороги на 26 секунд

Cуд Молодечненского района приговорил четырех горожан к 1,5 годам химии за действия, грубо нарушающие общественный порядок (статья 342 УК), по делу об перекрытии дороги на несколько минут, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Такой приговор судья Виктория Полещук вынесла Дмитрию Коробейнику, Григорию Солодовникову, Сергею Сидоровичу и Элине Корытько. Еще двоих обвиняемых, Анне Задорской и Игорю Сидорович, оштрафовали. Точная сумма будет известна позже, передают волонтеры «Вясны».

По версии следствия, утром 21 ноября несколько человек 20-33 лет вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, тем самым перекрыв движение транспорта. Через несколько минут они ушли. Адвокат Анатолий Климович на суде сказал, что перекрытие дороги длилось 26 секунд.

Игорь Сидорович с инвалидностью II группы сказал, что не участвовал в акции, но хотел на нее посмотреть. Он не успел на автобус и дошел на костылях только до входа в парк, откуда увидел, как участники собирали плакат после акции.

Анна Задорская также не участвовала в акции, а сделала баннер «Пока в стране беззаконие, сопротивление — наш долг» и сфотографировала перекрытие дороги. Девушка не признает, что ее действия привели к нарушению движения транспорта.

Сергей Сидорович сказа, что группа вместе подошла к перекрестку, вышла на зеленый свет и развернули баннер. По словам парня, под плакатом проехала одна машина, после они его собрали и ушли.

Потерпевшими по делу выступили водители автопарка и скорой помощи, которые в тот день находились на дороге. Они не высказали никаких материальных и моральных претензий.

Прокурор запрашивал Коробейнику, Солодовникову и Сидоровичам по 1,5 года домашней химии, а Корытько и Задорской — по году химии.