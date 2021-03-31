СК возбудил уголовное дело против подростка, который «заминировал» поезд, чтобы познакомиться с девушкой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности (статья 340 УК) против 17-летнего подростка, который написал первокурснице о минировании поезда, чтобы познакомиться с ней, сообщает пресс-служба МВД.

«Днем 30 марта в дизель-поезде "Лида-Гродно" 17-летней первокурснице вуза в соцсети пришло сообщение от незнакомца: "безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут"», — пишет ведомство.

Как сообщает МВД, девушка испугалась и обратилась к наряду сопровождения, после чего состав экстренно остановили и вызвали на место саперно-пиротехническую группу. Те обследовали поезд и не нашли взрывоопасных предметов, а итоговая задержка движения составила чуть больше 10 минут.

По пишет пресс-служба, сотрудники Гродненского ОВД установили, что автором сообщений оказался 17-летний житель Скиделя, находившийся в том же вагоне. Он пояснил, что таким образом хотел познакомиться со студенткой.