Суд в Пружанах приговорил женщину к 2 годам домашней химии за слово «скот» под фотографией милиционера в телеграме

Суд Пружанского района приговорил Людмилу Карасовскую к двум годам домашней химии по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за комментарий «скот» под фото милиционера в телеграме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд также постановил взыскать с обвиняемой 300 рублей в пользу потерпевшего сотрудника милиции Дмитрия Казаренко в качестве возмещения причиненного морального вреда.

Согласно обвинению, 11 декабря 2020 года Карасовская разместила в телеграм-канале «Пружаны/Пружана» комментарий «скот» под фото потерпевшего, и тем самым совершила преступление. Сама Карасовская признала вину частично, пояснив, что она действительно оставила комментарий, но не хотела оскорбить или обидеть Казаренко и «не ожидала уголовной ответственности за одно слово».

В суде женщина рассказала, что 11 декабря она «пролистывала информацию» и спонтанно отреагировала на описание, которое было размещено под фотографией милиционера в телеграм-канале. Там указывалось, что Казаренко вместе с коллегой оштрафовал некоего пожилого мужчину на 20 базовых величин за репост во «ВКонтакте».

Как пишет «Вясна», Карасовская публично принесла извинения Дмитрию Казаренко, и позже рассказала, что испытала шок, когда видео с ее извинениями показали «по всем новостным каналам страны».

Признанный потерпевшим милиционер Дмитрий Казаренко сказал в суде, что считает выражение «скот» оскорбительным и унижающим его честь и достоинство. Денежные средства, полученные им в качестве моральной компенсации, милиционер обещал направить на благотворительность.

Защитница Карасовской посчитала, что в действиях ее подзащитной нет состава преступления, поскольку ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания не были добыты достоверные доказательства, подтверждающие наличие умысла на совершение общественно-опасного деяния, а также цели — оскорбления представителя власти.

По словам адвоката, женщина не относилась к слову «скот» как к оскорбительному и считала его разговорным. Кроме этого, адвокат просила назначить ее подзащитной наказание в виде штрафа, поскольку та принесла публичные извинения, а также осуществляет уход за престарелой матерью и свекровью.

В последнем слове Карасовская упомянула, что за три месяца следствия у нее ухудшилось здоровье, что она расценила как «достаточное наказание».