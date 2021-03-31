Минчан осудили на 6 и 7 лет по делу о попытке проколоть шины водителю, избившему человека с бчб‑флагом

Суд Заводского района Минска приговорил 32-летнего Юрия Сергея и 37-летнего Кирилла Казея к 6 и 7 годам колонии в условиях усиленного режима соответственно по обвинению в подготовке к совершению особо злостного хулиганства (часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 339 УК), подготовке к умышленному уничтожению либо повреждению имущества (часть 1 статьи 13, часть 2 статьи 218 УК) и в незаконном хранении боеприпасов (часть 3 статьи 295 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме того, обоим назначили штраф в размере 150 базовых величин (4 350 рублей).

Как писал Onliner, 27 октября в сети появилось видео, на котором водитель белого BMW избивает человека с бело-красно-белым флагом на дороге.

В феврале представительница СК Екатерина Гарлинская сообщила о завершении расследования «многоэпизодного уголовного дела».

«По данным следствия, ночью 28 октября прошлого года при попытке совершения противоправных действий в отношении 34-летнего мужчины около одного из домов на проезде Голодеда в Минске были задержаны двое минчан 37 и 32 лет. Как удалось установить следователям, незадолго до случившегося, 25 октября, у потерпевшего произошел конфликт с мужчиной, перекрывшим движение на проезжей части. В тот день минчанин ехал на своем автомобиле BMW и, проезжая по улице Уборевича в Минске, увидел перед собой в полосе движения мужчину, который держал в руках различную символику и перекрывал движение», — рассказала она.

По материалам уголовного дела, Сергей, Казей и еще один мужчина, узнав из сети адрес водителя BMW, отправились к его дому, чтобы проучить его, проколов шины его автомобиля. Двоих обвиняемых задержали омоновцы, а третьему мужчине удалось скрыться.

Как уточняет правозащитный центр «Вясна», при обыске у Казея изъяли заряженный пневматический пистолет, а у Сергея — нож, который, согласно заключению экспертизы, является холодным оружием. При осмотре их автомобиля обнаружили ручную противопехотную гранату, более 50 патронов калибра 9 мм, фейерверки, лазерные указки, листовки и символику.

По сообщению Onliner, сами обвиняемые в суде не признали вину по всем статьям. По версии защиты, пистолет принес сотрудник МВД и вложил его в изъятые вещи, а самих обвиняемых избили, однако из видео нагрудных регистраторов эти моменты вырезали.

Признанный потерпевшим по делу водитель BMW Дмитрий Давыдюк в суде просил более мягкого наказания для обвиняемых.

«Я поддерживаю обвинение, не согласен только в части наказания. Считаю смягчающим обстоятельством то, что моя собственность не пострадала, при этом считаю, что железо, я имею в виду автомобиль, не может стоить стольких лет тюрьмы», — сказал он.

Как пишет Onliner, у каждого из обвиняемых в суде было по два адвоката, и выступления защитников в общей сложности заняли более двух часов. У адвокатов были претензии к несоответствиям в рапортах командира группы ОМОНа, протоколу досмотра автомобиля обвиняемых и тому факту, что гособвинитель не представила на исследование суда вещественные доказательства: ни патроны, ни гранату, ни бирку о том, что граната была уничтожена.

В последнем слове обвиняемый Казей описал момент, который, по его словам, произошел вскоре после задержания.

«Приехал человек, имя которого я не знаю, и сказал: "Ты знаешь, что у тебя там нашли?" И после того как он сказал, что проведем обыск и найдем все что угодно, я подумал: ну, наверное, шутит. На тот момент это было смешно для меня, а оказалось все на самом деле — подкинули», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, силовики, находясь в машине, «говорили, мол, давайте по ногам им постреляем».