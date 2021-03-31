ОНТ: КГБ задержал своего сотрудника и еще шесть человек за госизмену и незаконный оборот оружия

В эфире телеканала ОНТ вышел документальный фильм «Манкурты» — о спецоперации по поиску предателя внутри КГБ и разоблачению «форм и методов работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности».

В результате спецоперации силовики возбудили дело о госизмене (статья 356 УК) в отношении блогера Степана Путило, экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, сотрудника Генштаба капитана Дмитрия Урада и подполковника КГБ Алексея Храловича. Двое последних задержаны и находятся в СИЗО КГБ.

Еще пятеро задержанных проходят по статьям, связанным с госизменой и незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Среди них — бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз», подполковник Вячеслав Сидоракин, который пропал в начале февраля.

По словам главы КГБ Ивана Тертеля, осенью комитет выявил в своих рядах «шпиона» — 37-летнего подполковника Алексея Храловича. Утверждается, что он передал постановочные записи телефонных разговоров Натальи Эйсмонт с помощником Лукашенко Николаем Латышенком и главой федерации хоккея Дмитрием Басковым телеграм-каналу Nexta. Эти «прослушки», говорят авторы фильма, были изготовлены специально, чтобы раскрыть Харловича.

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После этого Хралович обещал передать основателю Nexta Степану Путило несколько архивов с секретной информацией, но отказался делать это до выезда за границу. С подполковником общался и экс-сотрудник спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар: он просил передать документы ему, а не Путило.

Вечером 16 марта Хралович должен был пересечь беларуско-польскую границу. Он ехал в машине с беларуской Ольгой Соломеник, которая долгое время живет в Польше. Их задержали до выезда из Минска. Утверждается, что Соломеник согласилась сотрудничать с КГБ и не рассказала Макару о своем задержании.

В фильме рассказали также про бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз», подполковника Вячеслава Сидоракина. На допросах, представленных в фильме, он рассказал, как вместе с Макаром пытался помочь Храловичу выехать из Беларуси, и настаивал, чтобы сотрудника КГБ вывезли на дипломатической машине.

По утверждению авторов фильма, существовала также «группа Сидоракина». В фильме говорится, что Вячеслав Сидоракин со своими подельниками — Юрием Гаркачом и Старченко — планировал похищения бизнесменов, силовиков и госслужащих. Утверждается, что спецслужбы нашли три подготовленных группой тайника с тротилом, оружием, патронами, инженерными минами, ручными осколочными гранатами и гранатометом. «Всего более 600 предметов», — подсчитали сотрудники ОНТ.

Также в фильме рассказали о сотруднике Генштаба, капитане Денисе Ураде, который, как заявляется, 14 марта сфотографировал секретное письмо от министра МВД министру обороны и отправил его Степану Путило. «Тот опубликовал и забыл об информаторе, а капитану сидеть долго — от 10 до 20 лет. Статья — измена государству», — заметил диктор. Связан ли Урад с Храловичем или Сидоракиным, неизвестно.

В отношении Сидоракина, Гаркача, Старченко, Трифонова и Соломеник возбуждены уголовные дела по преступлениям, связанным с изменой государству и незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Авторы фильма не уточнили, по каким конкретно статьям проходят перечисленные выше люди. Все они задержаны.

В отношении Игоря Макара и Степана Путило, а также Дмитрия Урада и Алексея Храловича возбуждены уголовные дела об измене государству (статья 356 УК). Двое последних задержаны и находятся в СИЗО КГБ.