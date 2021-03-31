Генпрокуратура направила в суд дело об организаций студенческих акций протеста

Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело об организации студенческих акций протеста, пишет само ведомство.

Ранее Следственный комитет сообщал, что дело против 12 человек, среди которых студенты, преподаватель и член Координационного совета, передали прокурору.

Как пишет Генпрокуратура, преподаватель Ф. (вероятно, речь идет о преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой) «координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел».

«Заявленная при этом цель – "собрать больше людей и идти срывать занятия"», — добавляет ведомство.

Также, по утверждению Генпрокуратуры, она же участвовала в видеоконференциях с «представителями так называемого "стачкома" от вузов, на которых обсуждались организационные вопросы протестных акций и их формат».

Поколение «черного четверга». Беларуское студенчество после массовых обысков и арестов 12 ноября

Как пишет ведомство, обвиняемые «выработали план, который должен был способствовать достижению противоправного результата, и приняли меры к его реализации». Среди пунктов этого плана Генпрокуратура называет «привлечение студентов и преподавателей вузов к участию в противоправных действиях», « информационное обеспечение акций протеста», организацию «мероприятий, которые вели к выработке у их участников психологических установок на противоправную модель поведения» и «позволяли опробовать способы управления молодежью».

«При этом разработанный преступный механизм предусматривал привлечение студентов одних учебных заведений к участию в массовых мероприятиях в других учреждениях образования. Цель – распространить ложную информацию о численности протестующих, способствовать достижению очевидного для обвиняемых противоправного результата: неповиновения законным требованиям администрации вуза, в котором проводились акции протеста», — пишtт пресс-служба Генпрокуратуры.

После изучения материалов дела в ведомстве пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и согласились с квалификацией содеянного по части 2 статьи 17 и части 1 статьи 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Всем обвиняемым оставили прежнюю меру пресечения — заключение под стражу.

Ранее представитель СК Юлия Гончарова рассказала, что Следственный комитет завершил расследование этого уголовного дела. По ее словам, обвиняемые по делу обсуждали проведение акций протеста с помощью видеоконференций, а действия студентов во время акций «срывали образовательный процесс».

12 ноября к нескольким студентам и представителям «Задзіночання беларускіх студэнтаў» пришли с обысками. 20 ноября стало известно, что им, в том числе члену Координационного совета Алане Гебремариам, предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка. Как отмечает TUT.by, 26 ноября задержали также и студентку мехмата БГУ Татьяну Екельчик, которую позже тоже обвинили по статье 342 УК.

Как писал TUT.by, 12 ноября силовики также пришли и к преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой, а позже ей также предъявили обвинение в грубом нарушении порядка.