TUT.by: в проекте закона о СМИ предлагают блокировать ресурсы за информацию, которая может вредить «национальным интересам»

В редакцию TUT.by поступил проект закона об изменении закона о средствах массовой информации, по которому интернет-ресурсы можно будет блокировать за информацию, направленную «на пропаганду экстремистской деятельности» и материалы, которые могут «привести к возникновению угроз национальной безопасности», сообщает издание.

Как пишет TUT.by, по проекту закона журналистов СМИ могут лишить аккредитации, если они используют свое положение для распространения информации, чтобы опорочить человека по признакам пола, возраста, расы или нации, языка, отношения к религии, профессии, места жительства или работы, политическим убеждениям, а также дискредитировать госорганы и другие организации.

Также предлагается лишать журналиста аккредитации, если он или редакция нарушили установленный порядок аккредитации или распространили не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию организации, его аккредитовавшей, а также если журналист совершил умышленное противоправное деяние в процессе работы. Как отмечает TUT.by, оба пункта прописаны по аналогии с российским законодательством о СМИ.

В документе указан пункт об обязанности журналиста получать согласие главного редактора на подготовку материалов для других СМИ или интернет-ресурсов. Авторы также считают необходимым, чтобы название сетевого издания совпадало с доменным именем интернет-ресурса.

Есть предложение лишать СМИ официального статуса без решения суда. Сделать это можно будет по требованию Министерства информации или Межведомственной комиссия по безопасности в информационной сфере при Совбезе Беларуси. Как отмечает TUT.by, это предложение обосновывают необходимостью «снижения нагрузки на судебные органы» и «оперативного пресечения распространения противоправной информации». В документе предлагается аналогичным образом и ограничивать доступ к интернет-ресурсу.

Также в проекте закона предлагают ограничивать доступ к СМИ постановлением Генерального прокурора, прокуроров областей и Минска. Как добавляет TUT.by, решение об ограничении доступа может быть принято в течение шесть месяцев после возникновения оснований и по отношению к интернет-ресурсам, и по отношению к сетевым изданиям. При этом ранее для сетевых изданий был установлен срок три месяца.

В документе предлагается блокировать доступ к интернет-ресурсов, сходным до степени смешения с теми, доступ к которым уже ограничен.

В проекте закона срок запрета на право физическому лицу выступать в качестве учредителя СМИ после того, как его выпуск был прекращен по указанным в законе основаниям, увеличен с трех до пяти лет. Аналогичный запрет установлен для юридических лиц. Для интернет-ресурсов, в отношении которых принято решение об ограничении доступа, установлен запрет быть учредителем СМИ в течение трех лет.

Кроме того, отменяется обязательное условие о наличии беларуского гражданства для главных редакторов.

Документ предполагает запрет для СМИ и интернет-ресурсов публиковать результаты опросов общественного мнения касательно общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам президента, депутатов, если они проводились без аккредитации. Публикацию результатов таких опросов в документе причислили к информации, распространение которой запрещено.

Как сообщает TUT.by, в проекте закона установлено требование об использовании гиперссылки при распространении информации, ранее опубликованной на другом ресурсе (если правообладателем не установлено иное), а за перепечатывание материалов с нарушением условий распространения, установленных первоисточником, могут вынести письменное предупреждение.

TUT.by уточняет, что имеющийся у них документ может быть не окончательной версией проекта закона, и при этом, согласно пресс-службе Национального собрания, он в парламент не поступал. В списке законопроектов, находящихся на рассмотрении в комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, такой документ не значится, добавляет издание.

Судя по данным из документа, его разработкой занималось Министерство информации, пишет TUT.by. В Управлении правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Мининформа изданию отказались комментировать ситуацию.

Кроме того в документе, который имеется в распоряжении TUT.by, есть подпись министра информации Игоря Луцкого. Однако сам глава Мининформа по телефону не смог подтвердить или опровергнуть изданию информацию о том, что ведомство подготовило такой документ.