Госдеп США заявил, что может возобновить санкции против «Белнефтехима», «Белшины», «Гродно Азота» и еще шести предприятий

Госдеп США заявил, что может возобновить приостановленные в 2015 году санкции против девяти беларуских предприятий, сообщает TUT.by со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Как уточняет издание, приостановка санкций истекает 26 апреля.

«Но этот шаг обратимый, и мы призываем беларуские власти предпринять шаги, которые позволят нам сделать это, в частности, освободив всех политзаключенных», — сказал Прайс на брифинге в Белом доме.

Речь идет о предприятиях «Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».

Исправлено в 22:08. Изначально в новости было ошибочно указано, что США возобновят санкции 7 апреля.