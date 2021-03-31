Адвоката Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов, пишет TUT.by.

«Решением Совета Минской областной коллегии адвокатов от 31 марта я исключен из коллегии адвокатов. Теперь я не могу осуществлять адвокатскую деятельность», — прокомментировал он для издания.

Минюстова дюжина. В Беларуси лишают лицензий адвокатов, которые защищают журналистов, политиков и активистов

Ранее Зикрацкий сообщил в фейсбуке, что его исключение из коллегии адвокатов «решили форсировать».

«В предыдущих случаях непрохождения аттестации коллегия адвокатов ждала, пока Минюст прекратит действие лицензии, а только потом исключала адвоката. Теперь же коллегия адвокатов решила быть первой. Минюст мою лицензию еще не забрал, но заседание по исключению меня из коллегии адвокатов запланировано уже на 31 марта, — писал он.

24 марта Зикрацкий, защищавший журналисток «Белсата» по делу о стриме с «Площади Перемен», а также выступающий защитником по делу «Пресс-клуба», не прошел внеочередную аттестацию Минюста.

Начиная с августа 2020 года несколько адвокатов в Беларуси лишились лицензии. Среди них защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко и защитница Колесниковой Людмила Казак.