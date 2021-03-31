Беларуский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, обвинение ему не предъявили

Бизнесмен и почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго (ДРК), сообщает «Наша Ніва» без ссылки на источник. Представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил эту информацию TUT.by.

По информации «Нашай Нівы», Зингман уже находится в Зимбабве. Причина, по которой его задерживали, до сих пор неизвестна.

Полиция Конго задержала Александра Зингмана 19 марта. Издание Il Sole 24 Ore писало, что Зингмана задержали вместе с гендиректором AFTRADE Олегом Водчицом и итальянским бизнесменом Паоло Персико.

Директор представительства AFTRADE в Беларуси Геннадий Масесов говорил итальянскому изданию, что Зингман проводил встречи с местными партнерами в городе Лубумбаши, а «по окончании встреч, когда он прибыл в аэропорт и собирался отправиться в Хараре, его паспорт конфисковали»

«А господина Зингмана поместили в комнату с двумя его коллегами на несколько часов без возможности сидеть, пить воду и без контакта с внешним миром. Официального ордера на арест выдано не было. Никаких объяснений по этому делу властями не дано», — рассказывал Масесов.

Издание Daily Maverick писало, что «Зингман ранее упоминался в сообщениях СМИ в связи со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, но он отрицал причастность к ним».

По одной из версий, описанной в Daily Maverick, Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту Конго, отношения которого с преемником считаются напряженными. Однако нет доказательств того, что Кабила приглашал бизнесмена на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию. Издание указало дату задержания бизнесмена как 17 марта вместо 19-го.

По информации Daily Maveric, Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси. В 2019 году TUT.by сообщал, что бизнесмен находится «в хороших отношениях с Шейманом». По данным издания, Зингман «занимается поставками техники в Африку, но более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске».

«Белсат» в марте 2020 года обнаружил, что формально Зингман не имеет отношения к Falcone. В выписках собственником ресторана указана компания «ВестБалт», которой владеет польская аграрная компания «Контрактус», активно торгующая с Беларусью. При этом директором ресторана на момент публикации текста «Белсата» работала жена бизнесмена Елизавета Денисевич, а сам Зингман там иногда отдыхал.

Компания AFTRADE совместно с ангольским партнером OPAIA работают над созданием сборочного производства беларуской техники на территории Анголы при поддержке правительства этой страны.