A1: на сервера компании совершена DDoS‑атака

Компания A1 заявила о DDoS-атаке на сервера, из-за которой «наблюдаются трудности с доступом в интернет», пишет компания у себя в твиттере.
Ранее читатели Onliner сообщали о том, что у абонентов A1 не работали мессенджеры, не было доступа к «некоторым зарубежным ресурсам», не работал Zoom.
Запуск VPN-клиента при этом разрешал ситуацию, уточняло издание.
В 15:49 компания сообщила, что корректный доступ в интернет по фиксированной связи восстановлен.
Обновлено в 15:55. Добавлена информация A1 о восстановлении корректного доступа в интернет.