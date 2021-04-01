A1: на сервера компании совершена DDoS‑атака

Компания A1 заявила о DDoS-атаке на сервера, из-за которой «наблюдаются трудности с доступом в интернет», пишет компания у себя в твиттере.

Ранее читатели Onliner сообщали о том, что у абонентов A1 не работали мессенджеры, не было доступа к «некоторым зарубежным ресурсам», не работал Zoom.

Запуск VPN-клиента при этом разрешал ситуацию, уточняло издание.

В 15:49 компания сообщила, что корректный доступ в интернет по фиксированной связи восстановлен.

UPD! По состоянию на 15:40 корректный доступ в интернет по сети фиксированной связи восстановлен. Компания приносит извинения своим абонентам за неудобства. — А1 Беларусь (@a1belarus) April 1, 2021

Обновлено в 15:55. Добавлена информация A1 о восстановлении корректного доступа в интернет.