«Психологически воздействовала на ОМОН». Двух сестер из Минска приговорили к 2 и 2,5 годам колонии

Суд Советского района Минска дал Виктории и Анастасии Миронцевым 2,5 и 2 года колонии общего режима, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщает TUT.by, сестер обвиняли в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии над милиционером (статья 364 УК). Виктории также инкриминировали сопротивление милиционеру (часть 1 статьи 363 УК).

По версии следствия, вечером 10 августа Анастасия была на проезжей части проспекта Победителей «в группе граждан, которые которые выкрикивали лозунги и громко хлопали». Милиция потребовала освободить дорогу, но люди не стали этого делать. Это, утверждало обвинение, привело к блокированию общественного транспорта, препятствовало нормальной работе «Минсктранса» (часть 1 статьи 342 УК).

В тот же вечер, по версии следствия, Анастасия применила насилие к нескольким милиционерам (статья 364 УК), совершив «не менее одного захвата в отношении правой руки сотрудника в области локтевого сустава».

На суде Анастасия признала вину только по 364 статье. Ее адвокат, пишет TUT.by, отметила, что в обвинении указано: Анастасия была на проезжей части с 19:00 до 20:40. В ходе суда установили, что обвиняемую задержали не позднее 19:30.

«Кроме того, в суде установлено, что 10 августа Виктория и Анастасия не находились на проезжей части дороги, о чем показали потерпевшие. Свидетель Буйницкий пояснил: обвиняемых на проезжей части не видел, и транспорт ходил», — сказала адвокат.

Виктория, по версии следствия, 14 июля в районе улиц Зыбицкой и Кирилла и Мефодия в Минске выкрикивала лозунги и громко хлопала. На просьбу сотрудников прекратить массовое мероприятие и освободить пешеходную и зеленую зоны люди не реагировали.

«В целях воспрепятствования выполнению сотрудниками МВД их служебных обязанностей [Виктория] оказывала психологическое и физическое воздействие на сотрудников ОМОНа», — прокомментировал прокурор обвинение по 342 статье, отметив, что при задержании девушка стояла в сцепке.

По версии следствия, в тот же вечер Виктория не подчинилась требованию милиционера проследовать с ним для составления административного протокола за участие в несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП). Она «упиралась ногами в землю», а также «совершила действия, в том числе для освобождения от захвата сотрудника ОМОНа» (часть 1 статьи 363 УК).

10 августа, утверждал прокурор, Виктория была на проезжей части проспекта Победителей, вместе с другими людьми отказалась ее освободить, что нарушило работу транспорта и «Минсктранса». Минчанка «оказала физическое и психологическое воздействие на сотрудников ОМОНа при задержании ими правонарушителей», выкрикивая «провокационные лозунги» (часть 1 статьи 342 УК).

Как утверждает следствие, в тот же вечер Виктория применила насилие к нескольким милиционерам (статья 364 УК), «выразившееся в осуществлении не менее одного захвата правой руки в области локтевого сустава, нарушив телесную неприкосновенность, причинив указанному сотруднику ОМОНа физическую боль, а также обеспечив неустановленному лицу возможность избежать задержания».

На суде, пишет TUT.by Виктория признала только то, что 14 июля участвовала в акции протеста. Ее адвокат сказал, что у обвинения нет оснований инкриминировать минчанке 364 статью.

«Единственный человек, который говорил о применении к нему насилия, это Кузнецов. Он сказал, что это захват в области локтевого сустава в течение секунды. Форма [милиционера] не повреждена, телесных повреждений нет. Кузнецов сказал, что это не было даже физической болью, только неприятный дискомфорт, — сказала адвокат.

Кузнецов заявил каждой из девушек по 1000 рублей морального вреда. Как уточняет издание, деньги ему уже заплатили.

По мнению адвоката, никаких объективных сведений, что 10 августа Виктория совершила какие-то иные действия, чем административное правонарушение, не установлено — ее должны оправдать.