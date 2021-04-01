В «Месца», где проходит выставка о медиках, пришли санстанция и МЧС; площадку временно закрывают

В минское event-пространство «Месца», где сейчас проходит выставка проекта о работе медиков «Машина дышит, а я — нет», в один день пришли санстанция и МЧС. Проверка обнаружила нарушения, из-за которых со 2 апреля площадку закроют до их устранения, сообщает TUT.by.

Как рассказала изданию администратор пространства Александра, сотрудники санстанции объяснили визит анонимной жалобой на несоблюдение санитарных норм. Также в «Месца» пришли и сотрудники МЧС, которые проверили помещение и объявили, что имеющаяся на площадке инструкция по пожарной безопасности не соответствует нормам.

«Написали, что у нас инструкция по пожарной безопасности не соответствует нормам, хотя в МЧС у нас же эту инструкцию и принимали. Нашли какие-то нарушения по планировке, материалам, пожарной сигнализации. Рекомендовали закрыться до устранения нарушений. Завтра закрываемся на какое-то время», — рассказала Александра изданию и добавила, что не знает, связан ли приход проверяющих с выставкой, которая только что запустилась в их помещениях.

Как пишет издание, представители проекта «Машина дышит, а я — нет» считают, что «вряд ли это все — совпадение». Мероприятия и выставку они планируют перевести в онлайн-формат.

Как сказано на странице проекта «Машина дышит, а я — нет» на TUT.by, он «посвящен беларусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения». Кроме самой выставки проект включает в себя экскурсии, кинопоказы и открытые интервью с художниками, врачами, философами и журналистами.