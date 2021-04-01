Прокурор запросил 3 года домашней химии для минчанки по делу о возведении баррикад у ТЦ «Рига»

Помощник прокурора Федор Синицкий запросил 3 года домашней химии минчанке Александре Потрясаевой по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Изначально ей инкриминировали участие в массовых беспорядках (статья 293 УК), но во время прений гособвинитель переквалифицировал обвинение на 342 статью.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 августа Потрясаева «вместе с группой лиц по предварительному сговору блокировала движение транспорта, возводила баррикады, уничтожала тротуарную плитку, призывала людей к сопротивлению и сама в нем участвовала».

Минчанка не признала вину. В суде она рассказала, что решила оказывать медицинскую помощь тем, кто мог пострадать во время протестов 10 августа. Дома она взяла перекись водорода, бинты и обезболивающее и отправилась в центр города — сначала хотела к Стелле, но из-за перекрытых дорог направилась к ТЦ «Рига».

По ее словам, к торговому центру она пришла примерно к часу ночи и пробыла там до двух, хотя обвинение настаивает, что у «Риги» она была с 23 часов. Версия Потрясаевой совпадает с данными биллинга ее телефона, озвученными на суде: с 23:29 до 00:20 обвиняемая была в районе улиц Бровки, Сурганова и Коласа, с 00:26 до 02:23 — в районе ТЦ «Рига».

На суде Потрясаева сказала, что не видела у торгового центра милиционеров, а баррикады уже были построены до нее. Свое участие в акции протеста она отрицает и утверждает, что оказывала помощь людям возле лестницы ТЦ «Рига».

На суде также показали видео, опубликованное на канале «Настоящее время». В нем Потрясаева бросает на баррикады небольшой белый мешок, а в другой руке держит палку. По словам минчанки, мешок мешал ей оказывать помощь, поэтому она выбросила его в контейнер, который был посреди баррикад, а палку она выбросила вскоре после этого.

18 августа «Радыё Свабода» опубликовало видео, на котором Потрясаева после выхода из ИВС рассказала об избиениях и оскорблениях на Окрестина и угрозах изнасилования в автозаке.