Политик Статкевич рассказал, что в его камере в СИЗО включают интервью Лукашенко на большой громкости

Политик Николай Статкевич в ответе на письмо Deutsche Welle рассказал о давлении на него в жодинской тюрьме, пишет издание.

По словам политика, в его камере включают интервью Лукашенко, «покаяния заключенных» и служебные инструкции на большой громкости.

«Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно. Такое происходит только в моей камере. Иногда крутят всю ночь, уменьшая громкость, чтобы не мешать осужденным в других камерах», — утверждает он.

Статкевич написал, что смог адаптироваться к таким условиям: сделал беруши из губки для мытья посуды.

Политика задержали 31 мая, месяц он провел под административным арестом, но на свободу не вышел: его обвинили сначала в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), а в декабре, как сообщала его жена Марина Адамович, — и в массовых беспорядках (статья 293 УК).

«Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки»,— писала в фейсбуке Адамович.