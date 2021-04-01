В Бресте задержали ведущего БТ; он стал подозреваемым по «хороводному делу»

23 марта в Бресте задержали ведущего передачи «Утренний эспрессо» телеканала «Беларусь 4» 25-летнего Константина Свидуновича, пишет TUT.by со ссылкой на друзей брестчанина. Он в СИЗО.

Как рассказали друзья телеведущего, он проходит подозреваемым по «хороводному делу». Какую статью инкриминируют Свидуновичу, неизвестно.

Мама телеведущего Галина, главный редактор пружанской газеты «Раенныя будні», подтвердила TUT.by, что ее сын задержан, но отказалась комментировать ситуацию.

По словам друзей Константина, он выходил на мирные митинги в Бресте в августе и сентябре 2020 года, но его не задерживали. Участвовал ли Свидунович в хороводе, они не знают.

В «хороводном деле» больше 50 фигурантов. 13 сентября осудили десять человек — им дали от года домашней химии до 2 лет химии. 15 марта суд Ленинского района Бреста вынес приговор еще восьмерым фигурантам — им дали от 1,5 химии до 1 года и 8 месяцев колонии.