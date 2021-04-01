Консул Зингман назвал причиной своего задержания в Конго сообщения в СМИ о том, что он торгует оружием

Бизнесмен и почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман и итальянский бизнесмен Паоло Персико дали пресс-конференцию, на которой Зингман назвал причиной своего задержания в Конго (ДРК) сообщения в СМИ, в которых его назвали торговцем оружием. Пресс-конференция транслировалась зимбабвийским телеканалом Sly Media Tv, а издание Reform.by сделало ее расшифровку.

По словам Зингмана, его, а также Персико и гендиректора AFTRADE Олега Водчица задержали в аэропорту сразу после прилета.

«В тот же день, когда мы прилетели, в СМИ распространили статьи о том, что мы торговцы оружием и приехали в страну, чтобы устроить переворот, что мы обучаем каких-то военных и торгуем оружием. Абсолютная чушь. Мы были в шоке», — рассказал Зингман.

Как говорит бизнесмен, он, Персико и Водчиц, «стали жертвами дезинформации, которую кто-то дал службам безопасности ДРК, которая касалась торговли оружием и других обвинений». По словам Зингмана, в течение 12 дней их допрашивали представители четырех спецслужб ДРК.

«Мы провели там почти 12 дней без телефонной связи, без какой-либо возможности связаться с кем-то, кто может нас защитить. Они проверяли нас из-за шокирующей информации, которая появилась о нас в СМИ. После все этого в изоляторе и всех проверок и вопросов, они подготовили большой отчет, что у четырех служб безопасности ДРК нет к нам претензий, что мы не имеем отношения к торговле оружием, что мы не имеем отношения к подготовке военных, а ведем легальный бизнес в сельском хозяйстве и приехали для проектов в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых», — сказал бизнесмен.

Как рассказал Зингман, утром 31 марта задержанных освободили без предъявления обвинений. Они вылетели в Зимбабве, как и планировали.

Сам бизнесмен считает, что произошедшее было спланировано заранее, так как, по его словам, статьи о торговле оружием появились в прессе сразу после задержания, а в аэропорту их уже ждали.

«Как только мы прибыли, в местной и зарубежной прессе появилась информация, что мы торгуем оружием и обучаем местных боевиков. Она появилась, как только мы прибыли. У нас даже не спросили наши паспорта, их забрали, как только мы вошли в аэропорт», — сказал Зингман.

Полиция Конго задержала Александра Зингмана 19 марта. Издание Il Sole 24 Ore писало, что Зингмана задержали вместе с гендиректором AFTRADE Олегом Водчицом и итальянским бизнесменом Паоло Персико.

Директор представительства AFTRADE в Беларуси Геннадий Масесов говорил итальянскому изданию, что Зингман проводил встречи с местными партнерами в городе Лубумбаши, а «по окончании встреч, когда он прибыл в аэропорт и собирался отправиться в Хараре, его паспорт конфисковали»

«А господина Зингмана поместили в комнату с двумя его коллегами на несколько часов без возможности сидеть, пить воду и без контакта с внешним миром. Официального ордера на арест выдано не было. Никаких объяснений по этому делу властями не дано», — рассказывал Масесов.

Издание Daily Maverick писало, что «Зингман ранее упоминался в сообщениях СМИ в связи со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, но он отрицал причастность к ним».

По одной из версий, описанной в Daily Maverick, Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту Конго, отношения которого с преемником считаются напряженными. Однако нет доказательств того, что Кабила приглашал бизнесмена на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию. Издание указало дату задержания бизнесмена как 17 марта вместо 19-го.

По информации Daily Maveric, Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси. В 2019 году TUT.by сообщал, что бизнесмен находится «в хороших отношениях с Шейманом». По данным издания, Зингман «занимается поставками техники в Африку, но более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске».

«Белсат» в марте 2020 года обнаружил, что формально Зингман не имеет отношения к Falcone. В выписках собственником ресторана указана компания «ВестБалт», которой владеет польская аграрная компания «Контрактус», активно торгующая с Беларусью. При этом директором ресторана на момент публикации текста «Белсата» работала жена бизнесмена Елизавета Денисевич, а сам Зингман там иногда отдыхал.

Компания AFTRADE совместно с ангольским партнером OPAIA работают над созданием сборочного производства беларуской техники на территории Анголы при поддержке правительства этой страны.