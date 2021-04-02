Четверых минчан, обвиняемых в стычке с омоновцами, приговорили к 4 и 5 годам колонии

Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор четверым минчанам, обвиняемым в насилии над омоновцами (статья 364 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Судья Юлия Близнюк назначила четыре года колонии Евгению Боровскому и пять лет Алексею Драбу, Владимиру Кацкелю и Ивану Зенько, которого также обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 218 УК).

Такие же сроки для обвиняемых запрашивала гособвинитель Виктория Таратыко. Кроме этого, обвиняемые должны выплатить каждому из семи потерпевших силовиков от двух до трех тысяч рублей.

По версии следствия, на воскресном марше 11 октября 2020 года обвиняемые воспрепятствовали работе милиции и применили насилие в отношении сотрудников МВД. Возле станции метро «Пушкинская» они «активно поддерживали группу граждан, которые препятствовали задержанию неустановленного лица, закидывали сотрудников ОМОНа разными предметами, бутылками, наносили удары».

Евгений Боровский в суде рассказывал что возле «Пушкинской» заметил, как милиция применяет спецсредства в отношении задержанного мужчины. Обвиняемому захотелось ему помочь. Боровский не признал вину и заявил, что не выкрикивал лозунгов, не хлопал в ладоши, не блокировал движение дороги.

Иван Зенько говорил, что «на сто процентов не виноват» и отказался от дачи показаний. По словам Алексея Драбы, в тот день возле «Пушкинской» он увидел, как сотрудники ОМОН избивают человека, лежащего на земле. Когда Драба собирался уходить, к нему подбежал милиционер, и, по словам обвиняемого, ударил по голове. В ответ обвиняемый схватил его за шею, чтобы не получить дубинкой по лицу — удар пришелся по спине. Он признал вину частично, но заявил, что схватил сотрудника МВД незапланированно и не из желания мести.

По словам Владимира Кацкеля, 11 октября он был дома, потому что болел коронавирусом. Он сказал, что не участвовал в митингах, не применял насилия к милиции, а на видео, продемонстрированных в суде, не он, а другой человек. Фотография из перехода в метро, на которую он попал, по словам обвиняемого, снята в другой день. Он не признал вину и отказался от дальнейших показаний.