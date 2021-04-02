Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон об экстремизме, который Генпрокутатура предлагала ужесточить

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «О противодействии экстремизму», пишет «Белта».

Как сообщает агентство, проект закона закрепляет определения терминов «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширяет определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы», возлагает координацию противодействующих экстремизму на органы внутренних дел, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

Какие другие поправки вошли в закон, пока неизвестно.

Ранее Генпрокуратура анонсировала предложения по ужесточению ответственности за экстремистскую деятельность. Ведомство предложило создать списки «граждан, причастных к экстремистской деятельности», разрешить прокурорам блокировать доступ к интернет-ресурсам, запретить выдвижение политических требований при проведении забастовки.

Кроме этого, прокуратура предлагает запрет в течение пяти лет на учреждение новых организаций и СМИ для участников экстремистских организаций; лишать граждан, попавших в списки «причастных к экстремистской деятельности», права заниматься некоторыми видами деятельности; расширить основания для привлечения к уголовной ответственности за экстремизм; привлекать к ответственности за распространение запрещенной информации владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ.

Правозащитная организация Human Constanta со ссылкой на проект закона, опубликованный «в телеграм-каналах», писала, что к списку экстремистской деятельности предлагалось добавить четыре пункта: содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения или подготовку для участия в экстремистской деятельности; оскорбление или дискредитацию органов и представителя власти; дискредитация Республики Беларусь; нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Предлагалось расширить и определение «экстремистских материалов», пишут правозащитники. Согласно этому пункту, под понятием «экстремистская символика и атрибутика» в проекте закона понимается информационная продукция, «предназначенная для публичных демонстраций или распространенная с целью вовлечения в экстремистскую деятельность, а также любое иное имущество, которое используется или может быть использовано для подготовки, осуществления экстремистской деятельности или для её пропаганды».