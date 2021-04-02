Следственный комитет возбудил уголовное дело против спортсменки Александры Герасимени

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двухкратной серебряной призерки Олимпиады в Лондоне Александры Герасимени и исполнительного директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина по части 3 статьи 361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет), пишет Следственный комитет.

Герасименя и Опейкин в августе 2020 года создали «Белорусский фонд спортивной солидарности». Как пишет ведомтство, Герасименя и Опейкин распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. Через интернет и СМИ они выступали с призывами к другим государствам и международным организациям.

По мнению Следственного комитета, под их давлением из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий.

Александр Опейкин рассказал, что к нему домой пришли с обыском. Сам он находится не в Беларуси, уточняет TUT.by.

«Если исходить из общей логики того, что сейчас происходит в Беларуси, то для нас это было ожидаемо. Никаких эмоций не вызвало. Абсурдность этого заявления абсолютно всем очевидна и понятна, причины понятны. <…> Я думаю, что это очередной выстрел в ногу со стороны беларуских властей. Хуже от этого будет только беларускому спорту, ввиду того, что фонд является участником олимпийского движения и признан субъектом международного спортивного права», — сказал Опейкин «Медиазоне».

Кроме того обыск проходит и в доме родителей Герасимени, пишет Onliner.

18 января стало известно, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею. 22 января из Беларуси перенесли чемпионат мира по современному пятиборью из-за «нестабильной ситуации в стране».

Обновлено в 18:58. Добавлена информация об обыске в доме Александра Опейкина.

Обновлено в 19:29. Добавлен комментарий Опейкина и информация об обыске в доме Герасимени.