КГБ внес Тихановскую, Латушко, Мотолько и еще 15 беларусов в список причастных к террористической деятельности

КГБ внес Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Антона Мотолько и еще 15 беларусов в список причастных к террористической деятельности. Обновленный список появился на сайте ведомства.

Кроме них в список попали задержанный ранее житель Пинского района Вячеслав Малейчук, Станислав Якименко, Сергей Чубуков, Олег Талерчик, Сергей Макар, Михаил Куцко, Сергей Курочкин, Александр Азаров, Станислав Лупоносов и Игорь Макар. Также в списке член НАУ Светлана Хилько и члены инициативы BYPOL Андрей Остапович, Игорь Лобан, Владимир Жигарь и Матвей Купрейчик.

Добавленные 2 апреля 18 человек обвиняются по части 1 статьи 14 и части 3 статьи 289 УК (Акт терроризма совершенный организованной группой).

15 февраля КГБ внес в этот список 15 беларусов. Тогда среди них была «группа Автуховича» и «группа Олиневича».

26 марта ГУБОПиК заявил о задержании в военном городке Печи 35-летнего жителя Пинского района, готовившего два теракта по указанию BYPOL. В тот же день КГБ возбудил уголовное дело о покушении на акт терроризма (статья 14 и статья 289 УК РБ). 29 марта Генпрокуратура возбудила против Тихановской и BYPOL дело о подготовке теракта.