Художник Алексей Кузьмич пытался попасть в Елисейский дворец в Париже с муляжом «коктейля Молотова», его задержали

1 апреля в Париже при попытке проникнуть в Елисейский дворец, резиденцию Эмманюэля Макрона в Париже, был задержан неизвестный мужчина, пишет газета Figaro со ссылкой на судебные источники.

При себе у мужчины была бутылка с жидкостью и подожженный кусок ткани. Вместе с ним задержали пару, которая фотографировала и снимала его действия на видео. Задержанным предъявили обвинения в умышленном насилии с применением оружия.

Задержанный мужчина представился художником и объяснил, что не хотел совершать насилие, сообщил Figaro источник в полиции. Жидкость в бутылке, с которой задержали мужчину, оказалась неопасной.

По информации беларуских СМИ, речь идет о художнике и акционисте Алексее Кузьмиче, который уехал из Беларуси после августовских протестов.

Вечером 1 апреля на странице Кузьмича в фейсбуке появилось его письмо на русском и французском языках к президенту Франции Макрону.

«Сегодня я пришел совершить революцию», — написал Кузьмич. В письме он упомянул «коктейли Молотова», Александра Лукашенко и протесты в Беларуси, а также написал, что «Франция — былой образец демократии — скатывается к фашизму».

Художник выложил на YouTube ролик, в котором заполняет бутылку жидкостью. В видео есть бело-красно-белый флаг, а на фоне звучит фраза «Жыве Беларусь».

В день президентских выборов 9 августа Алексей Кузьмич провел акцию на избирательном участке. Он вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке, на грудь прикрепил бюллетень с нарисованным на нем фаллическим символом, на глаза завязал красную повязку и стал в виде распятия. Такую же акцию он повторил вечером перед ОМОНом на проспекте Машерова. Утром художника задержали; он провел трое суток в изоляторе в переулке Окрестина.

1 сентября стало известно, что Кузьмич уехал из Беларуси, опасаясь уголовного преследования.

Обновлено в 14:57. Добавлена информация о том, что «коктейль Молотова» оказался муляжом.