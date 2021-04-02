Московская типография отказалась печатать газету «Народная воля»

Московская типография «Полиграфический комплекс» отказалась печатать беларускую газету «Народная воля», сообщает редакция издания.

Сегодня должен был возобновиться выпуск печатной версии газеты. Редакция заключила договор с типографией «Полиграфический комплекс» в Москве и отправила деньги на печать сегодняшнего номера.

«Но вчера, когда верстка подходила к завершению, из Москвы поступила информация: на нас наехали на очень высоком уровне, не хотим потерять типографию, возвращаем деньги», — пишет «Народная воля».

Ранее беларускую газету отказалась печатать московская типография «Прайм Принт Москва».

В августе в беларуском Доме печати несколько раз ломался типографский станок, поэтому там не могли напечатать свежие номера газет «Народной воли» и «Комсомольской правды в Беларуси».