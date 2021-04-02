Депутаты в первом чтении приняли законопроект, запрещающий освещать акции протеста в реальном времени

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект о массовых мероприятиях, сообщает «Белта». Проект закона предусматривает отмену уведомительного порядка организации митингов в отведенных для этого местах.

Законопроект представил в парламенте министр внутренних дел Иван Кубраков. Согласно законопроекту, передает госагентство, все массовые мероприятия могут проводиться только на основании разрешения местных органов власти.

Организаторам и «иным лицам» запрещаются публичные призывы к организации и проведению митингов, в том числе объявление об этом в СМИ, в интернете или «иных информационных сетях».

«А также запрет на изготовление и распространение в этих целях листовок, плакатов, иных материалов до получения разрешения о проведении данного массового мероприятия», — рассказал Кубраков.

Кроме этого, законопроект запрещает освещение митингов, «проводимых с нарушением установленного порядка», в режиме реального времени «с целью их популяризации или пропаганды». Это касается СМИ, интернета и «иных информационных сетей».