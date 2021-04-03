Художника Алексея Кузьмича выпустили на свободу после задержания в Париже с муляжом «коктейля Молотова»

В Париже художник Алексей Кузьмич вышел на свободу после задержания из-за попытки проникнуть в Елисейский дворец с муляжом «коктейля Молотова», рассказал он в своем фейсбуке.

«Я на свободе. Выпустили спустя 1,5 суток после ареста. Проверяли на предмет причастности к терроризму, увезли в криминальную полицию. Следствие удерживает на проверке фото/видео фиксацию акции, которую снимали журналисты (один из них на психиатрической экспертизе). Ждем. Надеюсь отдадут, и свободу информации во Франции срамить не будут. Меня предупредили, что своим искусством во Франции мне больше не стоит заниматься, либо тогда будет возбуждено криминальное дело и за эту задним числом, и за новую акцию», — написал художник.

1 апреля Кузьмича задержали при попытке проникнуть в Елисейский дворец, резиденцию Эмманюэля Макрона в Париже. При себе у него была бутылка с жидкостью (позже выяснилось, что она была неопасной) и подожженный кусок ткани. Вместе с художником задержали пару, которая фотографировала и снимала его действия на видео. Задержанным предъявили обвинения в умышленном насилии с применением оружия.

Вечером 1 апреля на странице Кузьмича в фейсбуке появилось его письмо на русском и французском языках к президенту Франции Макрону.

«Сегодня я пришел совершить революцию», — написал художник. В письме он упомянул «коктейли Молотова», Александра Лукашенко и протесты в Беларуси, а также добавил, что «Франция — былой образец демократии — скатывается к фашизму».

Художник выложил на YouTube ролик, в котором заполняет бутылку жидкостью. В видео есть бело-красно-белый флаг, а на фоне звучит фраза «Жыве Беларусь».

В день президентских выборов 9 августа Алексей Кузьмич провел акцию на избирательном участке. Он вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке, на грудь прикрепил бюллетень с нарисованным на нем фаллическим символом, на глаза завязал красную повязку и стал в позу распятия. Такую же акцию он повторил вечером перед ОМОНом на проспекте Машерова. Утром художника задержали; он провел трое суток в изоляторе в переулке Окрестина.

1 сентября стало известно, что Кузьмич уехал из Беларуси, опасаясь уголовного преследования.