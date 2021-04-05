Лукашенко назначил экс‑директора телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимира Перцова главой Мининформа

Новым министром информации стал Владимир Перцов, сообщает «Белта». Он сменил на этой должности Игоря Луцкого.

Ранее Перцов руководил представительстом межугосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Игоря Луцкого Лукашенко назначил заместителем главы Администрации президента.

«Пресса — это святое!». Как власти зачищают информационное пространство Беларуси

Игорь Луцкий руководил ведомством с июня 2020 года. В августе того года в Беларуси перестали печатать газеты «Народная воля» и «Комсомольская правда в Беларуси». Министерство информации вынесло несколько предупреждений TUT.by, на основании которых суд лишил издание статуса СМИ. За время работы Луцкого на должности главы Мининформа, силовики задерживали на протестах сотни журналистов, многие из них отбыли административный арест. Журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, а также Катерина Борисевич из TUT.by стали обвиняемыми по уголовным делам и получили реальные сроки.

Западные страны внесли Игоря Луцкого в свои санкционные списки.