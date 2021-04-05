В Минске прошли обыски у организаторов выставки о медиках, закрытой по требованию МЧС и санстанции

Силовики провели обыски в квартирах организаторов выставки о работе медиков «Машина дышит, а я — нет» Натальи Трениной и Татьяны Гацуры-Яворской, сообщает TUT.by.

По словам Тимура, молодого человека Натальи, девушка перестала выходить на связь во второй половине дня 5 апреля. Во время обыска в квартире силовики изъяли два ноутбука, один из которых принадлежит Тимуру, и жесткие диски парня. Кто именно проводил обыск и по какой причине, пока неизвестно.

Руководитель общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская и ее муж Владимир Яворский перестали выходить на связь вечером 5 апреля. Позже мать Трениной рассказала TUT.by, что обе девушки находятся на Окрестина.

Позже стало известно, что 5 апреля в квартире еще одной активистки «Звена» Юлии Семенченко прошел обыск. Девушка находится в ИВС на Окрестина, сообщила ее сестра Елизавета.

1 апреля в минское event-пространство «Месца», где проходила выставка «Машина дышит, а я — нет», пришли санстанция и МЧС. Проверка обнаружила нарушения, из-за которых со 2 апреля площадку закрыли до их устранения. Администратор пространства Александра рассказала, что сотрудники санстанции объяснили визит анонимной жалобой на несоблюдение санитарных норм. Также в «Месца» пришли и сотрудники МЧС, которые проверили помещение и объявили, что имеющаяся на площадке инструкция по пожарной безопасности не соответствует нормам.

Обновлено в 23:10. Добавлена информация об обыске у Татьяны Гацуры-Яворской.

Обновлено 6 апреля в 10:00. Добавлена информация об обыске у Юлии Семенченко.