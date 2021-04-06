Суд дал 2,5 года химии брестчанину, который назвал местного милиционера капитаном гестапо

Суд Брестого района дал местному жителю Александру Кашпанову 2,5 года химии по делу об оскорблении представителя власти (статья 396 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Он также должен выплатить 1 000 рублей как компенсацию морального вреда.

По версии следствия, 13 сентября Кашпанов наклеил «в неположенном месте» 14 листовок, в которых были «сведения оскорбительного характера» о сотруднике Ленинского РОВД Бреста Андрее Хвесюке. В листовке, уточняет «Вясна», Хвесюка назвали капитаном гестапо и утверждали, что в августе милиционер «лично избивал задержанных за то, что они неправильно стояли перед ним на коленях».

Клеил листовки, утверждает обвинение, не в одиночку, а в «группе лиц по предварительному сговору». Уголовное дело в отношении «напарника» выделили в отдельное дело.

Как сообщают правозащитники, ранее за эти листовки Кашпанова уже судили по административной статье о нарушении правил благоустройства (статья 21.14 КоАП). Тогда ему дали штраф в 25 базовых.