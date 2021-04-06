Курсанты из бригады спецназа задержали из‑за значка «Погоня» гида, который за час до этого проводил им экскурсию

21 марта гида музея Великой Отечественной войны Юрия Кувшинова задержали курсанты из бригады спецназа, которые за час до этого приходили к нему на экскурсию, пишет «Наша Ніва».

Кувшин рассказал изданию, что через час после окончания экскурсии он возвращался домой в метро, и в переходе с одной ветки на другую к нему подошли те же курсанты из-за значка «Погоня» на фоне бело-красно-белого флага, который висел у него на рюкзаке. Они начали спрашивать, что это за значок и требовать показать телефон.

Гид, по его словам, был в маске, поэтому его сразу не узнали.

«После того как снял маску, почти все сразу в пол уставились, главный их сразу маску натянул. Я спрашиваю: "Ну как, экскурсия понравилась?" Он отвечает: "Да, понравилось". И глаза отводит: "Я делаю свою работу, вы сами все понимаете"», — вспоминает Кувшинов.

Как сообщает «Наша Ніва», экскурсовода увезли в Ленинское РУВД, где идеолог рассказывал Кувшинову, кто использовал бело-красно-белый флаг во времена Второй мировой войны.

«Мне задавали вопросы, я на них честно отвечал. Но нарезку сделали такую, что просто тошнит», — говорит экскурсовод.

Вероятно, этот разговор попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Желтые Сливы». На нем голос за кадром спрашивает, знает ли Кувшинов, кто использовал бчб-флаг во время Второй мировой войны и говорит, что понял бы, если бы гид носил значок «на территории другого государства, и это не связывало бы никаким образом с историей Беларуси».

Как сообщали волонтеры, 22 марта суд Ленинского района Кувшинова дал экскурсоводу 15 суток по статье о неповиновении милиционеру (статья 24.3 КоАП).

Кувшинову, пишет «Наша Ніва», дают административный арест второй раз. Первый был после марша 8 ноября. Тогда гид отбывал арест на Окрестина, в Жодино и Могилеве.

«Условия на этот раз в сравнении с прошлым были очень плохими, честно говоря. На Окрестина хлорку в карцер залили, в Жодино после 25 марта растяжки и удары начались. Позабирали матрасы с подушками, в восьмиместной камере нас 13 человек находилось. Спали на полу. Вентиляции не было. После того как получили передачи, через два дня забрали все книги, журналы, ручки, карандаши», — говорит он.