В Минске у корреспондента «Настоящего времени» прошел обыск

В Минске у корреспондента «Настоящего Времени» Романа Васюковича прошел обыск, пишет издание.

Как сообщил Васюкович коллегам, ничего противозаконного найдено не было, ничего не изъяли.

24 марта на Васюковича составили протокол по статье о перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 19.11 КоАП). Как уточняет «Настоящее время», две книги журналистов Игоря Ильяша и Катерины Андреевой «Белорусский Донбасс», которую суд признал экстремистской, изъяли у него в минском аэропорту 11 декабря, когда он возвращался домой из Киева.

Во время задержания Васюковича в аэропорту книга еще не была признана экстремистской.