Правозащитница Энира Броницкая проходит свидетелем по уголовному делу о массовых беспорядках

Правозащитница Энира Броницкая, в квартире которой 6 апреля проводили обыск по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК), вышла с допроса в статусе свидетеля, пишет TUT.by со ссылкой на Human Constanta.

Как сообщает издание, Броницкая находится под подпиской о неразглашении, при этом во время обыска 6 апреля ей сообщили, что он проходит в рамках расследования по деятельности Комитета по расследованию пыток. Кроме того, правозащитнице сказали что люди, которые подавали официальные жалобы на пытки, — подозреваемые в этом деле.

6 апреля в минской квартире Броницкой и в квартире ее родителей прошли обыски. У правозащитницы изъяли технику и деньги, а также вызвали на допрос в Главное следственное управление к 11 часам утра 7 апреля.