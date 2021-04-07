Активиста Владимира Непомнящих приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии за оскорбление и угрозу в адрес прокурора

Суд Советского района Гомеля приговорил 68-летнего активиста Обьединенной гражданской партии Владимира Непомнящих к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима по обвинению в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и угрозе должностному лицу (статья 366 УК), сообщает «Радыё Свабода».

Кроме этого, суд решил взыскать с Непомнящих 1 000 рублей в пользу потерпевшей — прокурора Алеси Журавлевой.

Согласно обвинению, пишет издание, в ноябре на оглашении приговора Георгию Василенко, заменившему на центральной площади города красно-зеленый флаг на бело-красно-белый, Непомнящих высказал некую угрозу в адрес прокурора Алеси Журавлевой.

«Сам Владимир Михайлович говорит, что не помнит тот момент и не помнит, чтобы угрожал. Единственное, что он сказал, — это общая фраза вроде "Организованная преступная группировка" или "Вы за все ответите", и то не конкретно прокурору», — уточнил ранее адвокат.

Как пишет издание, суд проходил в закрытом режиме в здании СИЗО-3, где находится активист.

Исправлено в 16:28. Изначально в первоисточнике новости указывалось, что Непомнящих назначили 2 года и 3 месяца в колонии. На самом деле активиста приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии.