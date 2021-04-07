Журналиста Романа Васюковича оштрафовали за ввоз в страну книги, которую признали экстремистской спустя несколько месяцев

Суд Октябрьского района Минска оштрафовал журналиста «Настоящего времени» Романа Васюковича на 20 базовых величин (580 рублей) по статье о перевозке экстремистской продукции (часть 1 статьи 19.11 КоАП) за ввоз двух книг «Белорусский Донбасс», сообщает «Еврорадио». Васюкович подтвердил эту информацию «Медиазоне».

Как передает «Радыё Свабода», на заседании журналист рассказал, что вез две книги, планируя оставить одну себе, а другую подарить одному из ее авторов — журналисту «Белсата» Игорю Ильяшу.

6 апреля у Васюковича прошел обыск, в ходе которого ничего противозаконного найдено не было и ничего не изъяли.

24 марта на журналиста составили протокол по статье о перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 19.11 КоАП) за перевозку двух экземпляров книги в декабре 2020 года. 26 марта стало известно, что суд признал «Белорусский Донбасс» экстремистской книгой.

В декабре 2020 года, в минском аэропорту у журналиста забрали ноутбук для «экспертизы на экстремизм».

Книга «Белорусский Донбасс» вышла в Киеве летом 2020 года. Ее авторы — журналисты «Белсата» Катерина Андреева и Игорь Ильяш. Сам Ильяш в комментарии для Deutsche Welle описал ее содержание как «неудобную правду о войне в Донбассе и роли Беларуси и белорусских граждан в этом конфликте».

Супруга Ильяша и соавтор книги Катерина Андреева — одна из двух журналисток телеканала «Белсат», которую приговорили к двум годам лишения свободы за стрим с акции памяти Романа Бондаренко на «Площади Перемен».

«Я обязана находиться там же, где герои моего репортажа». Журналистки Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили 2 года колонии за стрим

Во время задержания Васюковича в аэропорту книга еще не была признана экстремистской.