Жителя Слонима арестовали на 7 суток за пикет из‑за нарисованной на его автомобиле «Погони»; машину конфисковали

31-летнего жителя Слонима осудили на 7 суток по статье об участии в несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП), сообщает УВД Гродно. Причиной стал герб «Погоня» и бчб-флаг, нарисованные на капоте и крыше автомобиля.

Как уточняет милиция, водителя задержали на трассе M11 в Гродненской области.

«Как орудие совершения правонарушения конфискован автомобиль "Форд Фиеста"», — уточняет УВД.

Как отмечает Onliner, статья 24.23 КоАП не предусматривает наказания в виде конфискации орудия правонарушения.