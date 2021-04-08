Концерт «Касты» в Минске перенесли на неопределенный срок

Концерт группы «Каста», который должен был пройти 9 апреля в Prime Hall, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает концертная площадка в соцсетях.

Ранее о том, что концерт не состоится, писал телеграм-канал «Желтые Сливы»: как причина отмены указывался клип группы «Выходи гулять», который она записала по мотивам послевыборных протестов.

«Все помнят, что говорили рэперы про наших силовиков: звери, садисты, каннибалы, руки по локоть в крови. И даже клип сняли по своим больным фантазиям. Ну вот и скажите, как вы себе представляете охрану концерта милицией, которую охраняемые за людей не считают? Это просто плевок в лицо, который никто терпеть не собирается», — писали «Желтые Сливы».

Представитель компании-организатора Cube-A Sound Мария Адель отказалась комментировать «Медиазоне» причину переноса, отметив, что официальная информация будет в ближайшие два дня.