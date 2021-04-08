Дисциплинарная комиссия объявила выговор адвокату Дмитрию Лаевскому, который защищает Виктора Бабарико

Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов объявила выговор Дмитрию Лаевскому, пишет телеграм-канал Виктора Бабарико. Лаевский защищает Бабарико в деле «Белгазпромбанка».

— Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе, — сказал адвокат.

Лаевский не знает, какие его фразы расценены как дисциплинарный проступок, хотя и предпринимал попытки это выяснить.

«В нынешних условиях для меня самое важное, что я могу продолжать защищать людей. Например, завтра пойду в очередное заседание по делу в отношении Виктора Дмитриевича. Решение о взыскании я намерен обжаловать. Мне не приятно, но не смертельно. Я считаю, что для повышения престижа адвокатуры и повышения доверия людей к адвокатам я ежедневно делаю не мало. Продолжу работать», — рассказал юрист «Медиазоне».

Дмитрий Лаевский защищает экс-банкира и политика Виктора Бабарико, а также адвоката Максима Знака, которого обвиняют по делу «Координационного совета». 24 марта стало известно, что совет коллегии адвокатов начал дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского за пост в фейсбуке.

«[Поводом] стал пост в фейсбуке по теме моего несогласия с проектом изменений в законодательство об адвокатуре», — сказал тогда Лаевский.